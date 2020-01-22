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"Укроборонпром" представил первый украинский военный квадрокоптер. Видео

Завод "Меридиан", входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", представил потенциальным заказчикам собственную разработку – квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций. Видео опубликовано на канале пресс-службы "Укроборонпрома" в YouTube. Руководителем проекта разработки летательного аппарата стал 23-летний сотрудник завода Максим Шеремет. "Берегиня" – первый военный квадрокоптер украинского производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D-принтера, вес – до 2 кг. Этот материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Вес квадрокоптера до 2 кг
Вес квадрокоптера – до 2 кг
Скриншот: Прес-служба Укроборонпром / YouTube
видео

Видео: Прес-служба Укроборонпром / YouTube
Теги: Украина, Укроборонпром, разведка, квадрокоптер
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