В Раду внесен проект постановления о персональном составе Кабмина

В Верховную Раду внесен проект постановления о назначении членов Кабинета Министров. Фотокопию документа обнародовал сайт LB.ua.
В соответствии с предложениями, кабинет нового премьер-министра Дениса Шмыгаля будет выглядеть так:
- Вадим Пристайко – вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции (вместо Дмитрия Кулебы);
- Алексей Резников – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (новая должность);
- Михаил Федоров – вице-премьер – министр цифровой трансформации;
- Арсен Аваков – министр внутренних дел;
- Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов (новая должность);
- Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта (новая должность);
- Илья Емец – министр здравоохранения (вместо Зоряны Скалецкой);
- Владислав Криклий – министр инфраструктуры;
- Марина Лазебная – министр социальной политики (вместо Юлии Соколовской);
- Денис Малюська – министр юстиции;
- Олег Немчинов – министр Кабинета Министров (вместо Дмитрия Дубилета);
- Игорь Уманский – министр финансов (вместо Оксаны Маркаровой);
- Алексей Чернышов – министр развития общин и территорий (вместо Дениса Шмыгаля).
Кандидатов на должность министра обороны и министра иностранных дел, по законодательству, предлагает президент Украины:
- Андрей Таран – министр обороны (вместо Андрея Загороднюка);
- Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел (вместо Вадима Пристайко).
4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.