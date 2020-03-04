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В Раду внесен проект постановления о персональном составе Кабмина

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес проект постановления о персональном составе правительства. В предложенном списке – 13 человек. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский внес представления на назначение министров обороны и иностранных дел.

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Шмыгаль объявил имена кандидатов на должности в правительстве
Шмыгаль объявил имена кандидатов на должности в правительстве
Фото: EPA

В Верховную Раду внесен проект постановления о назначении членов Кабинета Министров. Фотокопию документа обнародовал сайт LB.ua.

В соответствии с предложениями, кабинет нового премьер-министра Дениса Шмыгаля будет выглядеть так:

  • Вадим Пристайко – вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции (вместо Дмитрия Кулебы);
  • Алексей Резников – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (новая должность);
  • Михаил Федоров – вице-премьер – министр цифровой трансформации;
  • Арсен Аваков – министр внутренних дел;
  • Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов (новая должность);
  • Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта (новая должность);
  • Илья Емец – министр здравоохранения (вместо Зоряны Скалецкой);
  • Владислав Криклий – министр инфраструктуры;
  • Марина Лазебная – министр социальной политики (вместо Юлии Соколовской);
  • Денис Малюська – министр юстиции;
  • Олег Немчинов – министр Кабинета Министров (вместо Дмитрия Дубилета);
  • Игорь Уманский – министр финансов (вместо Оксаны Маркаровой);
  • Алексей Чернышов – министр развития общин и территорий (вместо Дениса Шмыгаля).

Кандидатов на должность министра обороны и министра иностранных дел, по законодательству, предлагает президент Украины:

  • Андрей Таран – министр обороны (вместо Андрея Загороднюка);
  • Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел (вместо Вадима Пристайко).

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.

Теги: Верховная Рада, Украина, Арсен Аваков, Игорь Уманский, Алексей Резников, Сергей Бессараб, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Андрей Таран, Владислав Криклий, Вадим Пристайко, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов, Денис Малюська, Кабмин, Олег Немчинов, Илья Емец, Вадим Гутцайт, Марина Лазебная
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