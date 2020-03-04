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Верховная Рада приняла закон о допуске в Украину в 2020 году иностранных военных

Военные иностранных государств, допуск которых в Украину дала Верховная Рада, примут участие в международных учениях, которые пройдут в 2020 году на территории Украины.

Закон поддержали 289 нардепов
Закон поддержали 289 нардепов
Фото: Верховна Рада України / Facebook

4 марта на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон о согласии с решением президента Украины Владимира Зеленского допустить в 2020 году на украинскую территорию военнослужащих других государств. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ в целом проголосовали 289 народных депутатов.

Законопроект №3003 был внесен Зеленским 4 февраля как неотложный.

В законе дается согласие на проведение на территории страны украинско-американских учений "Репид Трайдент – 2020", украинско-молдовских "Юг – 2020", украинско-американских "Си Бриз – 2020", украинско-румынских "Риверайн – 2020" и украинско-британских "Вориер Вотчер – 2020".

Законодательное оформление присутствия иностранных войск на территории Украины происходит ежегодно.

Теги: Верховная Рада, Украина, военные, народные депутаты, закон, законопроект, учения, военнослужащий, войска
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