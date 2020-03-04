Резников, Емец, Таран, Гутцайт и Аваков. Кто есть кто в новом Кабмине премьер-министра Шмыгаля

"Нужны новые мозги и новые сердца". Выступление президента Зеленского в парламенте перед голосованием за нового премьера и обновленный Кабмин Фото: ЕРА

Не красть – мало. Знать – мало. Нужно очень много работать

4 марта 2020 года на внеочередном вечернем заседании Верховной Рады, созванном по требованию президента Украины Владимира Зеленского, народные депутаты 353 голосами "за" отправили в отставку действующего премьер-министра Алексея Гончарука и проголосовали за нового премьера Дениса Шмыгаля (291 голос "за"). До этого Шмыгаль был вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий.

Открыл заседание Рады президент Зеленский. С трибуны парламента он рассказал, почему недоволен полугодичной работой Кабмина Гончарука. По словам главы государства, среди причин: недопоступление в бюджет почти 16 млрд грн (13 млрд из которых недодала таможня), провал коммуникации с местной властью по вопросам коммунальных тарифов, падение промышленности на 5% и многое другое.

"Действительно, это первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть – мало. Это правительство – новых лиц. Но лиц – мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать. Но знать – мало. Нужно очень много работать. И мы не должны бояться правды и должны признавать ошибки", – заявил Зеленский о Кабмине Гончарука.

После выступления президента нардепы 277 голосами "за" обновили Кабинет Министров, а 285 и 288 голосами "за" назначили нового министра обороны и главы МИД соответственно. Издание "ГОРДОН" рассказывает о новых назначениях в ключевом органе исполнительной власти.

4 марта 2020 года, Киев, Верховная Рада. Правительственная ложа обновленного Кабмина. Фото: kmu.gov.ua

Новые лица в Кабмине-2020

Министр обороны. Вместо Андрея Загороднюка им стал генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины в отставке Андрей Таран, которому в день назначения исполнилось 65 лет.



Новый глава Минобороны Андрей Таран. Фото: Політична партія "Сила і Честь" / Facebook

Генерал Таран в прошлом – первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, был представителем Минобороны в постоянном представительстве Украины при ООН, заместителем начальника Главного управления разведки, военным атташе при посольстве Украины в США. Таран почти восемь месяцев провел в АТО, где возглавлял украинскую сторону в СЦКК – Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Также он участвовал в работе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске в качестве представителя Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности. На последних президентских выборах Таран возглавлял избирательный штаб экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя СБУ Игоря Смешко. Министр финансов. Вместо Оксаны Маркаровой, которая занимала должность фактически с июня 2018 года, теперь за финансы в государстве будет отвечать 45-летний Игорь Уманский – экономист, дважды экс-первый замминистра финансов (в 2008–2010 гг. и 2014–2015 гг.), а также и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко (в 2009–2010 годах). Кроме того Уманский был внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко с октября 2016 года по март 2019-го. Министр здравоохранения. Вместо Зоряны Скалецкой, которая вторую неделю подряд вместе с эвакуированными из Китая находится на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области, эту должность занял Илья Емец. 64-летний кардиохирург и доктор медицинских наук до назначения на министерский пост возглавлял Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии. В биографии новоназначенного министра указано, что в 1990-х он работал кардиохирургом в Австралии, Канаде и Франции. К слову, Емец уже был министром здравоохранения в правительстве Наколая Азарова в 2010–2011 годах. Министр социальной политики. Теперь эту должность вместо Юлии Соколовской займет экономист Марина Лазебная. В профессиональной биографии 44-летней Лазебной указано, что она в 2019-м чуть больше месяца возглавляла Государственную социальную службу Украины, а в 2013–2014 годах – Государственную службу занятости. Ранее министр работала в структурах Минсоцполитики, Минэкономики и секретариате Кабмина. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Это новое отдельное ведомство, которое было создано после разделения Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Ведомство возглавил Алексей Резников – известный украинский адвокат, экс-заместитель мэра Киева Виталия Кличко и экс-секретарь Киевсовета. В сентябре 2019 года 53-летний Резников стал представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске, кроме того, был в составе украинской делегации на встрече "Нормандской четверки" в декабре прошлого года в Париже.

Алексей Резников на встрече "Нормандской четверки" в Париже. Фото: Олексій Резніков / Facebook



Министр по делам ветеранов. Им вместо Оксаны Коляды стал заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Бессараб. 64-летний генерал-лейтенант в прошлом командовал войсками Территориального управления "Север" (2005–2007 гг.) и был первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ (2012–2015 гг.). Министр развития общин и территорий. Раньше эту должность занимал теперь уже новый премьер-министр Денис Шмыгаль. Вместо него теперь Алексей Чернышов – 42-летний глава Киевской областной госадминистрации. Экономист, миллионер, совладелец сети супермаркетов "Фуршет". Министр молодежи и спорта теперь Вадим Гутцайт – вице-президент Федерации фехтования Украины с 2015 года, олимпийский чемпион 1992 года. Гутцайту 48 лет. На парламентских выборах прошлого года был в избирательном списке "Слуги народа", но после отказался идти на выборы, заявив, что больше пользы принесен в исполнительной власти, нежели в парламенте. Министр Кабинета Министров. Теперь вместо Дмитрия Дубилета это Олег Немчинов – бывший государственный секретарь Министерства молодежи и спорта. 42-летний Немчинов участник АТО, кандидат наук по государственному управлению. Остались или переназначены на другие должности Министр иностранных дел и вице-премьер по вопросам евроинтеграции. Здесь произошла своеобразная рокировка. Теперь главой МИД вместо Пристайко стал Дмитрий Кулеба. А вице-премьером по вопросам евроинтеграции вместо Кулебы стал Вадим Пристайко. Министр внутренних дел. Остался 56-летний Арсен Аваков, занявший эту должность еще 22 февраля 2014 года. За последние шесть лет это уже четвертое правительство подряд, в котором работает нынешний глава МВД, до этого был Кабмин Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщала, что накануне голосования за новый Кабмин на заседании фракции "Слуга народа" президент Зеленский назвал Авакова "одним из самых эффективных чиновников". Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации. Этот пост сохранил за собой 29-летний Михаил Федоров – украинский IT-предприниматель, экс-руководитель цифрового направления президентской предвыборной кампании Зеленского. Министр инфраструктуры. Остался 33-летний Владислав Криклий, кандидат экономических наук, бывший советник Авакова, экс-руководитель Главного сервисного центра МВД. Министр юстиции. Портфель сохранил 38-летний юрист и бизнесмен Денис Малюська.

4 марта 2020 года, зал заседаний украинского парламента. Фото: ЕРА



Министерства, оставшиеся без министров По словам новоназначенного премьер-министра Шмыгаля в Кабмине остались вакантными четыре должности руководителей министерств – Министерства образования и науки, Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства культуры. Министром образования должна была остаться Анна Новосад, но она, по сообщения СМИ, решила уйти из правительства, поскольку не согласна с новым составом Кабмина. В министры энергетики вместо Алексея Оржеля прочили Ивана Плачкова – бывшего руководителя "Київенерго". Он уже трижды возглавлял Министерство энергетики: в 1999-м при президенте Леониде Кучме и в 2005–2006 годах в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова. Руководитель министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался войти в состав нового Кабмина по "личным причинам". Предполагалось, что ведомство разделят, но кандидат на пост министра экономического развития Роман Жуковский отказался от должности. По информации НВ, Жуковский передумал, поскольку ему было бы интереснее работать в Нацбанке, но такого предложения ему не поступало. По сообщениям СМИ, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступил против разделения своего ведомства на две отдельные структуры – Министерство культуры и Министерство спорта. Согласится ли он теперь возглавить Минкульт пока неизвестно.

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