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Бородянский уйдет в отставку, если его ведомство разделят на два министерства – СМИ

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не хочет, чтобы его ведомство разделили на Министерство культуры и Министерство спорта, сообщает НВ.

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Бородянскому предлагают возглавить Минкульт в новом правительстве, сообщает НВ
Бородянскому предлагают возглавить Минкульт в новом правительстве, сообщает НВ
Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому предложили перейти в новое правительство в случае отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщило 4 марта НВ со ссылкой на источники.

По информации издания, Бородянский уйдет в отставку в случае разделения министерства на два ведомства: Министерство спорта и Министерство культуры. Ему предлагают возглавить последнее, которое, как прежде, будет аккумулировать культуру, молодежную политику, информполитику и туризм.

Министерство спорта может возглавить вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт, отмечает НВ. 

Он уже подал декларацию как кандидат на эту должность.

На 16.00 4 марта по требованию президента Украины Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады.

"Украинская правда" сообщала, что сегодня, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Кроме того, Рада может сменить нескольких министров и отправить в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Украинские медиа со ссылкой на источники во фракции монобольшинства написали, что после совещания с участием Зеленского 3 марта согласован практически весь состав правительства, которое может быть назначено в случае принятия отставки Гончарука.

Теги: Украина, спорт, Кабинет Министров, туризм, культура, правительство, декларация, отставка, Владимир Бородянский, Вадим Гутцайт
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