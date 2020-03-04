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14 претендентов на должности в новом Кабмине подали е-декларации

Вице-премьер Денис Шмыгаль подал е-декларацию в качестве кандидата на пост премьер-министра Украины.

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Сегодня Рада может отправить Гончарука в отставку
Сегодня Рада может отправить Гончарука в отставку
Фото: EPA

В Едином государственном реестре опубликованы электронные декларации 14 претендентов на должности в Кабинете Министров Украины. На это обратило внимание издание "Украинская правда".

В частности, вице-премьер Денис Шмыгаль подал декларацию как кандидат на пост премьер-министра Украины, Алексей Чернышев – министра развития общин и территорий, Илья Емец – министра здравоохранения, Олег Немчинов – министра Кабмина.

Также Игорь Уманский претендует на должность министра финансов, Андрей Таран – на пост министра обороны, Марина Лазебная – на должность министра соцполитики, Олег Коростелев – на пост министра по оборонной промышленности, Сергей Бессараб – министра ветеранов, Вадим Гутцайт – министра молодежи и спорта. Алексей Резников подал декларацию в качестве кандидата на пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська и министр инфраструктуры Евгений Криклий подали декларации как кандидаты на те же должности, которые они занимают сейчас.

На 16.00 4 марта по требованию президента Украины Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады.

"Украинская правда" сообщала, что сегодня, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Кроме того, Рада может сменить нескольких министров и отправить в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Украинские медиа со ссылкой на источники во фракции монобольшинства написали, что после совещания с участием Зеленского 3 марта согласован практически весь состав правительства, которое может быть назначено в случае принятия отставки Гончарука.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Игорь Уманский, Алексей Резников, Сергей Бессараб, Андрей Таран, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Денис Малюська, Кабмин, Олег Коростелев, Олег Немчинов, Илья Емец, Вадим Гутцайт, Марина Лазебная
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