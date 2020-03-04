В Раде поругались Зеленский и Гончаренко. После ссоры президент демонстративно отказался пожать депутату руку

После двух критических выступлений нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко президента Украину Владимир Зеленский посоветовал ему “не переходить на личности”. Глава государства также демонстративно отказался пожать руку депутату.

Во время внеочередной сессии Верховной Рады 4 марта состоялась пикировка между нардепом от “Европейской солидарности” Алексеем Гончаренко и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Перед увольнением Алексея Гончарука с должности премьера нардеп заявил, что не понял: перед парламентом выступал Зеленский или его персонаж из сериала “Слуга народа” Голобородько.

“Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. Если Зеленский, то к кому вы обращались?! Это вы привели правительство [Гончарука] к власти… Это вы виноваты, что на таможне собирают лайки и взятки вместо денег в бюджет”, – обратился Гончаренко к президенту.

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Видео: Телеканал ZIK / YouTube

“Нам обещали конец эпохи бедности, а в результате пенсии заморожены. Вы обещали повышение пенсий людям старше 80 лет. Где это?! Вы не сделали даже положенную по закону индексацию. Нет конца эпохи бедности. Разве что только для ваших друзей. Вы обещали конец эпохи кумовства. Что мы видим? Куда ваш кум [председатель СБУ Иван] Баканов пошел? Пошел за чертями или разбойниками гоняться? Это ваш друг, сосед и партнер. Вы всех таких насобирали. Вот это ваша эпоха кумовства”, – сказал Гончаренко перед назначением Дениса Шмыгаля премьер-министром, обращаясь к Зеленскому.

Он также обвинил президента в нарушении обещаний об окончании “эпохи жадности” и “эпохи лжи”.

“Вы обещали забрать мандат у депутата-насильника, которого вы привели в Верховную Раду. Он сидит здесь [в сессионном зале] и сейчас”, – заявил Гончаренко.

Он предложил президенту “набраться мужества и написать заявление об отставке”.

После этого выступления Зеленский поднялся с места и пошел в сессионный зал за Гончаруком. О чем президент говорил с депутатом, в телетрансляции слышно не было. Однако Владимир Зеленский демонстративно отказался пожимать руку, протянутую Алексеем Гончаренко.

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Видео: Алексей Гончаренко / YouTube

Сам нардеп позже написал в Telegram, что Зеленский сказал “не переходить с ним на личности”.

На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада провела перестановки в Кабмине: правительство Гончарука сменило правительство Шмыгаля. Подробнее о новом составе Кабинета Министров читайте в материале издания “ГОРДОН”.