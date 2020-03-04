Геращенко обвинила Шмыгаля в сексизме

По словам депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "у нас нет достойных кандидаток, которые по своему интеллектуальному уровню могут профильно быть кандидатами на должности министров".

Геращенко: 60% избирателей составляют украинки, больше 25 тысяч украинок сегодня служат в Вооруженных силах Украины Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко накануне голосования за назначение премьер-министра Украины обвинила Дениса Шмыгаля в сексизме во время выступления на заседании Рады 4 марта, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Особого позора заслуживает сексизм кандидата в премьер-министры [Дениса Шмыгаля]. 60% избирателей составляют украинки, больше 25 тысяч украинок сегодня служат в Вооруженных силах Украины. И что мы услышали от мужчины, который будет представлять большую европейскую страну? О том, что у нас нет достойных кандидаток, которые по своему интеллектуальному уровню могут профильно быть кандидатами на должности министров", – отметила Геращенко.

Она призвала всех женщин в зале Верховной Рады "не голосовать за сексиста".

"Потому что мы – женщины, но мы – серьезные люди", – добавила Геращенко.

Ранее во время выступления Шмыгаля в Раде заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк спросила у него, какого баланса мужчин и женщин он планирует придерживаться в своем правительстве.

"Мы в первую очередь подходили к формированию правительства и команды министров с точки зрения профессионализма, опыта и ответственности", – ответил Шмыгаль.

При этом в списке кандидатов на должности в Кабинете Министров, который представил Шмыгаль, оказалась лишь одна женщина – Марина Лазебная. Она претендует на должность министра соцполитики.

Кроме того, во время представления кандидатов на посты министров, Шмыгаль сперва забыл упомянуть Лазебную и вспомнил о ней лишь когда ему напомнили депутаты.

"Министр социальной политики, кандидат наук, женщина Лазебная Марина Владимировна. И это начало гендерной экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей, меня трудно обвинить в сексизме. У нас есть ряд вакансий, у нас есть четыре вакансии в действующем правительстве и мы планируем расширить еще два направления, поэтому мы сегодня ведем переговоры с женщинами", – отметил он.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.