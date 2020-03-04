Рада назначила нового министра обороны

За назначение Андрея Тарана министром обороны Украины проголосовали 285 народных депутатов.

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 4 марта назначила Андрея Тарана министром обороны, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За представление, внесенное президентом Украины Владимиром Зеленским, проголосовали 285 народных депутатов.

Как отмечает агентство "Интерфакс-Украина", с 1999-го по 2004 год Таран был военным атташе при посольстве Украины в США. В 2005–2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, в 2008–2011-х – замруководителя Главного управления разведки Минобороны. В 2011–2014 годах был представителем Минобороны в миссии Украины при ООН. В 2015 году был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе. Был членом трехсторонней контактной группы в Минске. В конце года был назначен на должность первого замкомандующего Сухопутных войск ВСУ. В 2016-м уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Также парламент утвердил министров, назначаемых по представлению премьера.