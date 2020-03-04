5 марта Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит проект постановления о недоверии Рябошапке

Внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное генпрокурору Руслану Рябошапке, созывается 5 марта по инициативе 152 народных депутатов.

В повестке дня внеочередного заседания Рады один вопрос Фото: Голос / Facebook

5 марта Верховная Рада проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит проект постановления о недоверии генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Об этом 4 марта, закрывая внеочередное заседание парламента, сообщил ее спикер Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Разумкова, заседание созвано по инициативе 152 народных депутатов, оно начнется в 18.30.

Он уточнил, что в повестке дня внеочередного заседания есть только один вопрос – по Рябошапке.

3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления №3154 о выражении недоверия Рябошапке. Инициаторами выступили 158 народных депутатов.

4 марта парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал вынести проект постановления на голосование нардепам в сессионном зале.

По данным СМИ, место Рябошапки в Офисе генпрокурора может занять депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Сам Рябошапка считает, что причин для его отставки нет.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавил Рябошапка.