Рябошапка назвал "бессмысленной идеей" отмену закона об амнистии участников Майдана

В феврале врио директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии участников Майдана. 4 марта генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назвал идею бессмысленной.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка выразил мнение, что закон об амнистии участников Майдана отменять не следует. Об этом он сказал 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады, информирует корреспондент издания "ГОРДОН".

Вопрос об этом генпрокурору задали народные депутаты.

"Об амнистии относительно дел Майдана. Я считаю это бессмысленной идеей, потому что... Бессмысленной идеей с юридической точки зрения, потому что это никаким образом не улучшит ситуацию. Но этот закон необходимо было бы поменять, потому что там есть по крайней мере одна норма, которая мешает расследовать дела", – сказал Рябошапка.

По его словам, речь идет о "невозможности собирать доказательства, сохранять информацию".

В феврале за отмену закона "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" выступила врио директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Закон "О недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний" украинский парламент принял 21 февраля 2014 года.

Закон об амнистии не предусматривает освобождения евромайдановцев от ответственности за умышленное убийство.