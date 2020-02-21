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Евромайдан

Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии участников Майдана

По мнению врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой, принятый в 2014 году закон "О недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний" противоречит Уголовному процессуальному кодексу Украины и препятствует справедливому расследованию убийств правоохранителей на Майдане.

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Венедиктова: Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить
Венедиктова: Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Врио директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова выступает за отмену закона "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины".

Об этом она заявила в интервью изданию LB.ua, опубликованном 20 февраля. 

По мнению Венедиктовой, этот закон противоречит Уголовному процессуальному кодексу Украины. 

"Это тот [закон], который действует сейчас. Было убито 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал... Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", – сказала Венедиктова. 

Она сообщила, что проект закона о заочном осуждении уже разработан. Его направили главам всех фракций и главе комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардепу от "Слуги народа" Денису Монастырскому.

"Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех. Но без этого, повторюсь, двигаться дальше [в расследовании дел Майдана] невозможно", – подытожила врио главы ГБР. 

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей. 

Закон "О недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний" украинский парламент принял 21 февраля 2014 года.

В Украине заочно осудить можно и сейчас, исчерпывающий перечень статей, по которым можно осудить заочно, есть в ч. 2 ст. 297 Уголовного процессуального кодекса. Закон об амнистии не предусматривает освобождения евромайдановцев от ответственности за умышленное убийство.

Теги: Евромайдан, амнистия, правоохранители, расследование, Ирина Венедиктова, ГБР
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