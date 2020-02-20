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Евромайдан

ГБР инициирует изменения в закон, чтобы наказать убийц евромайдановцев, бежавших из Украины

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что ГБР сделает все, чтоб довести расследование дел Майдана до логического завершения.

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ГБР предложило изменения в закон, чтоб привлечь к ответственности бежавших за границу преступников, виновных в расстрелах Евромайдана
ГБР предложило изменения в закон, чтоб привлечь к ответственности бежавших за границу преступников, виновных в расстрелах Евромайдана
Фото: EPA

Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, чтобы привлечь всех виновных в расстрелах активистов Евромайдана к ответственности. Об этом в видеообращении в Facebook заявила временно исполняющая обязанности директора Госбюро Ирина Венедиктова.

Она отметила также, что эти изменения должны помочь в привлечении к ответственности преступников, бежавших за границу.

"Мы все делаем для того, чтобы те задачи, которые стоят перед правоохранительными органами по расследованию дел, связанных с этими для всех нас болезненными событиями 2013–2014 годов, были доведены до логического и справедливого завершения", – добавила она.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/videos/469662963919126/

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

По состоянию на февраль специальное следственное подразделение ГБР касательно преступлений по делам Майдана приняло 42 уголовных производства.

Теги: Евромайдан, Украина, Революция достоинства, Ирина Венедиктова, ГБР
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