ГБР инициирует изменения в закон, чтобы наказать убийц евромайдановцев, бежавших из Украины

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что ГБР сделает все, чтоб довести расследование дел Майдана до логического завершения.

ГБР предложило изменения в закон, чтоб привлечь к ответственности бежавших за границу преступников, виновных в расстрелах Евромайдана Фото: EPA

Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, чтобы привлечь всех виновных в расстрелах активистов Евромайдана к ответственности. Об этом в видеообращении в Facebook заявила временно исполняющая обязанности директора Госбюро Ирина Венедиктова.

Она отметила также, что эти изменения должны помочь в привлечении к ответственности преступников, бежавших за границу.

"Мы все делаем для того, чтобы те задачи, которые стоят перед правоохранительными органами по расследованию дел, связанных с этими для всех нас болезненными событиями 2013–2014 годов, были доведены до логического и справедливого завершения", – добавила она.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.



По состоянию на февраль специальное следственное подразделение ГБР касательно преступлений по делам Майдана приняло 42 уголовных производства.