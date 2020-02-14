Клуб читателей
ГОРДОН
 
Евромайдан

За шесть лет по делам Майдана вынесли 19 приговоров – прокурор

Прокурор Офиса генпокурора Алексей Донской заявил, что на данный момент в суд направлено 86 обвинительных актов в отношении 174 человек по делам о массовых протестах на Майдане Незалежности в Киеве в 2013–2014 годах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Донской: Приговоров, признаем, совсем не много
Донской: Приговоров, признаем, совсем не много
Фото: censor.net

За шесть лет по делам Майдана суды вынесли 19 обвинительных приговоров. Об этом 13 февраля во время отчета представителей Государственного бюро расследования и Офиса генпрокурора перед семьями Героев Небесной сотни заявил прокурор Алексей Донской, пишет УНН.

"Приговоров, мы признаем, совсем немного – 19 обвинительных приговоров, признаны виновными 20 человек. Это я сейчас говорю [статистику] департамента специальных расследований. В то же время в суд направлено 86 обвинительных актов в отношении 174 человек. По моему мнению, эта цифра по количеству направленных обвинительных актов... является более справедливой, чем количество приговоров", – сказал Донской.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Расследованием дел Майдана занималось управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. С 20 ноября 2019 года прокуратура потеряла полномочия по расследованию уголовных производств, поэтому управление Горбатюка было расформировано. В сентябре в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах, в него вошли три отдела.

Большую часть дел о событиях на Евромайдане передают для расследования в Госбюро расследований, а также в Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Национальное антикоррупционное бюро Украины. В ГПУ сообщали, что сотрудникам управления специальных расследований предложили или перейти на работу в ГБР, чтобы и дальше заниматься расследованием майдановских дел, или после аттестации продолжить работу в ГПУ в новом департаменте процессуального руководства по делам Майдана.

В январе 2020 года врио главы ГБР Ирина Венедиктова говорила, что в ГБР поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. 

Теги: Евромайдан, Майдан, правоохранители, расследование, преступление, Революция достоинства, Алексей Донской, Офис генпрокурора, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Смешные валентинки: как с юмором поздравить с Днем святого Валентина
Смешные валентинки: как с юмором поздравить с Днем святого Валентина
Астронавт Кристина Кох опубликовала видео встречи со своей собакой спустя 328 дней, проведенных в космосе
Астронавт Кристина Кох опубликовала видео встречи со своей собакой спустя 328 дней, проведенных в космосе
Камалии вернули украденный телефон
Камалии вернули украденный телефон
  Джим Керри двусмысленной шуткой смутил журналистку
  Джим Керри двусмысленной шуткой смутил журналистку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS