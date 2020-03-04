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Аваков попросил Раду определиться, что его ведомству делать с хранящимися наркотиками

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, у Нацполиции из всех госструктур хранится наибольший запас наркотиков, в том числе героин и кокаин.

Аваков: Нацполиция является наибольшим в государстве держателем наркопрепаратов
Аваков: Нацполиция является наибольшим в государстве держателем наркопрепаратов
Фото: mvs.gov.ua

Народным депутатам Украины следует определиться, что делать с наркотиками, которые хранятся у Нацполиции. Об этом 4 марта с трибуны Верховной Рады заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нацполиция является наибольшим в государстве держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас хранятся: каннабис – 2 т, героин – 1100 кг, кокаин – 1000 кг, амфетамин – 400 кг, гашиш – 300 кг и тому подобное. У меня есть просьба к народным депутатам: определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины", – сказал Аваков.

По его словам, за последний год его ведомство ликвидировало 40 международных каналов поступления наркотиков в Украину.

4 марта Рада проголосовала за новый состав Кабмина. Аваков сохранил свою должность.

Теги: Верховная Рада, медицина, Арсен Аваков, наркотики, кокаин, героин, Нацполиция
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