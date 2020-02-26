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Аваков – Суркову: Шавка, пытающаяся гавкать на слона. Не шумите, сударь!

В последнем интервью бывший помощник президента РФ Владислав Сурков сказал, что "Украины нет, есть украинство", которое назвал "специфическим расстройством умов". В ответ министр внутренних дел заявил, что Сурков выглядит, как "закомплексованный стратег", мнящий о себе больше, чем нужно.

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Аваков (на фото) назвал Суркова отставным шовинистом
Аваков (на фото) назвал Суркова отставным шовинистом
Фото: EPA

26 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя последнее интервью бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, заявил, что Украина "живет вне зависимости от представления о ней отставного шовиниста".

"Сурков со своими перлами об Украине выглядит как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит, как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь!" – написал Аваков в Twitter. 

Интервью с Сурковым вышло на сайте "Актуальные комментарии" 26 февраля. 

В интервью он сказал, что "принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении". "Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", – заявил Сурков

Он также сказал, что "Украины нет, есть украинство", которое назвал "специфическим расстройством умов".

"Сумбур вместо государства. Борщ, [идеолог украинского национализма Степан] Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет? Я, как ни странно, укрооптимист. То есть считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают", – заявил Сурков. 

Он был помощником президента РФ Владимира Путина с сентября 2013 года по февраль 2020-го. В администрации российского президента курировал украинское направление. 18 февраля Путин уволил Суркова. Директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ, говорил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

В декабре 2019 года между Аваковым и Сурковым произошла заочная публичная перепалка. Аваков рассказал в интервью изданию "ГОРДОН", что во время саммита "Нормандской четверки", который касался вопроса урегулирования ситуации на Донбассе в Париже, у Суркова "сдали нервы". "Он психанул, бросил бумаги на стол, часть из них упала на пол. Мол, мы так не договаривались!" – описал происходящее во время переговоров министр. Сурков назвал это фантазией и призвал не верить словам человека, который не был на переговорах, "да еще к тому же и пьяного". 

Теги: Украина, Арсен Аваков, Владислав Сурков, ксенофобия
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