"Это цирк". Фракция "Голос" покинула зал заседаний, где Рада голосовала за членов Кабмина

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова раскритиковала кандидатуры Арсена Авакова на должность главы МВД, Ильи Емца – на должность главы Минздрава и Вадима Гутцайта – на должность министра спорта. В знак протеста фракция покинула зал Рады.

Фракция "Голос" в Верховной Раде покинула внеочередное заседание 4 марта в знак протеста против кандидатур в новый состав Кабинета Министров Украины. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Фракция "Голос" не будет поддерживать этот цирк и формирование правительства [бывшего президента Украины Виктора] Януковича, и я прошу каждого, кто сегодня будет голосовать за это правительство, 10 раз подумать, готовы ли вы голосовать за такие "новые" лица. Фракция "Голос" не будет дальше принимать участие в этом заседании", – сказала с трибуны нардеп Александра Устинова.

Она, в частности, раскритиковала кандидатуры Арсена Авакова на должность главы МВД, Ильи Емца – на должность главы Минздрава и Вадима Гутцайта – на должность министра спорта.

После выступления Устиновой представители ее фракции ушли из зала заседаний.

Перед этим представитель "Голоса" Юлия Клименко подарила новому премьер-министру Денису Шмыгалю "кота в мешке" и призвала его рассказать о планах реформировать страну.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.

Нардепы голосуют за кандидатов в Кабмин.