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Рада назначила нового министра иностранных дел

За назначение министром иностранных дел Дмитрия Кулебы, занимавшего в правительстве Алексея Гончарука пост вице-премьера по европейской и евратлантической интеграции, проголосовали 288 народных депутатов.

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Кулеба возглавил МИД Украины
Кулеба возглавил МИД Украины
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 4 марта назначила Дмитрия Кулебу министром иностранных дел, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За представление, внесенное президентом Украины Владимиром Зеленским, проголосовали 288 народных депутатов.

38-летний Кулеба работал в структуре МИД с 2003 года. Летом 2013-го покинул госслужбу и возглавил Фонд культурной дипломатии UART. В 2014 году вернулся в МИД на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. В 2016 году назначен на должность посла и представителя Украины при Совете Европы.

В августе 2019-го занял пост вице-премьера по вопросам европейской и евратлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука. 

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Также парламент утвердил министров, назначаемых по представлению премьера, и министра обороны по представлению главы государства.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Денис Шмыгаль
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