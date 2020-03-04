"Вот то же самое будет с новым правительством". Соцсети обсуждают отставку Гончарука

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Пользователи соцсетей активно обсуждают это событие.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.

Это событие спровоцировало активное обсуждение в соцсетях. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

“Просто спасибо всем за поддержку! Все только начинается!” – написал Гончарук на своей странице в Facebook.

"Депутаты ВР отправили в отставку Гончарука и Кабмин 353 голосами. На лице президента Зеленского читается искренняя радость от того, что сформированный им лично Кабмин отправлен в отставку теми, кто бездумно голосовал за его утверждение всего полгода назад. Интересно: а за новый так же бездумно будут голосовать? Тогда результат повторится и такое выражение лица у президента будет еще долго", – поделился мнением бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза.

"Извините, что интересуюсь, но раз Кабмин неэффективен и его отправили в отставку, то премии, которые они выписали сами себе за эффективность, они, конечно же, вернут?" – с иронией спросил Береза.

"Самое смешное, что видел сегодня в ленте, – это пост одного из депутатов от "Слуги народа", радующегося, что наконец-то избавятся от этого Кабмина. как будто всего полгода назад это не они с такой гордостью этот Кабмин назначали и как будто это не они ровно так же вслепую вот-вот проголосуют за новый состав", – отметил блогер Роман Шрайк.

"Правительство с Гончаруком оказалось... та нормальным оно оказалось для тех, кто истерил и опасался во время его формирования. Да, не смогло реализовать ожидания, заданные выборами. Да, провалило несколько принципиально важных историй – например, снижение сумм в платежках, децентрализацию, медреформу. Но это таки было правительство, не ворующее и не работающие на олигархов (имеют в виду всегда прежде всего [бизнесмена Игоря] Коломойского те, кого волнует проблема правительства и олигархов), что само по себе неплохо с учетом истории наших правительств времени независимости. То есть сначала здешняя тусовка – держатели, писатели и читатели интернет-медиа – обосрала [бывшего главу Офиса президента Андрея] Богдана со старта, потом сделала максимально нервной начало работы правительства Гончарука, потом типа выдохнула, когда коллективно прозрела и увидела, что это не чудовища. Теперь кое-кто сожалеет и напуган. Ну анекдот! И вот то же самое будет с новым правительством", – считает журналист Дмитрий Литвин.

"Власть в Украине полностью переходит к Коломойскому и другим олигархам. В Украине по желанию Коломойского в отставку отправляется премьер-министр, попытавшийся убрать олигарха из государственной компании. Это четко показывает, кто в стране главный. Показывает всем, что значит идти против Коломойского. И президент молча идет на заклание, в том числе подставляя под удар программу МВФ. И теперь непонятно, он раньше говорил, что предан реформам просто как хороший актер или так думал. Но теперь это и не важно. Теперь он не принимает решения. В Кабмин зовут проверенных слуг олигархов, крепких хозяйственников. Которых выгнал Майдан. Но иногда они возвращаются. Их приводят олигархи, потому что знают, что могут положиться на их ценности. И нужные олигархам качества", – написал инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Это было первое правительство, которое реально попыталось в земельную реформу и приватизацию... И именно Кабмин до последнего не давал вернуть "Приват" ИВК (Справка. Бизнесмену Игорю Валерьевичу Коломойскому) и залезть последнему в госсектор. Я не склонен видеть вину Гончарука там, где ее нет. Ибо его зона влияния была изначально очень ограничена. Почему в итоге ни одной фундаментальной реформы? Потому что политические легковесы не могут переломить ситуацию, когда президент боится за рейтинг, а монобольшинство с оппозицией почти в полном составе левее центра", – заявил блогер и гражданский активист Юрий Богданов.

По мнению исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова, "Гончарука и других министров было за что упрекнуть, но в их правительстве точно не было коррупции".

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов опубликовал скрин, на котором можно увидеть, как Google-переводчик перевел фамилию нового премьера Шмыгаля.

"Наконец премьером назначили галичанина. Каких реформ вам еще не хватает?" – с иронией спросил блогер Антон Ходза.