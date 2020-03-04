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Егор Фирсов
Егор Фирсов

Народный депутат Украины VIII cозываисполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины.


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Гончарука и других министров было за что упрекнуть. Но в их правительстве точно не было коррупции

Я уже довольно долго в политике и знаю, что иногда лучше промолчать, чем говорить что думаешь. Но сейчас тот случай, когда промолчать не могу.

Я действительно считаю, что Алексей Гончарук и его правительство – это одна из лучших команд за все время независимости, кто бы что ни говорил. Понимаю народный скепсис по этому поводу, но я все же довольно неплохо знаю внутреннюю кухню украинской политики и отдаю себе отчет в том, что сейчас пишу.

У нас любят бросать камни в тех, кто уходит, и сейчас в Гончарука и его министров полетит много камней. Но мне есть что ответить. При всей молодости и неопытности Кабмина, который уходит, команда Гончарука была достойнее "крепких хозяйственников" и тех, кто пришел им на смену после революции.

Что дает мне основания так считать? Ответ прост: в правительстве Гончарука действительно не было коррупции. Есть нюансы, за которые премьера и других министров можно упрекнуть. Но точно нет одного – коррупции. Сколько искали – ничего найти не смогли. Все, что смогли накопать из "негатива", – несколько неудачных высказываний и внутренние разговоры, записанные исподтишка. Это все.

Впервые за всю историю независимости места в Кабмине не продавались. Никто не "крышевал" и не расставлял смотрящих на государственные предприятия, не делил потоки, не требовал назначить "своего человека" на ту или иную должность. И надо отдать должное и президенту – он был гарантом этих твердых позиций.

Знаю по себе, что никто ни разу не позвонил из правительства, не давил на меня и не просил что-то сделать или кому-то помочь, или организовать какое-то сомнительное назначение. Я знал, что можно всегда рассчитывать на поддержку премьера и профильного министра.

Кто бы что сейчас ни писал и ни говорил, я хочу отметить профессионализм премьера – он был очень хорошо осведомлен в том, что происходит в сфере экологии и в инспекции в частности. Бывало, звонил с вопросами и заданиями среди ночи. Работалось с ним одновременно и просто, и сложно. И я благодарен Алексею за этот опыт.

Я уверен, что ни одно правительство не смогло бы оправдать ожиданий при таком высоком их уровне. Есть выражение: лучше пять лет ошибок, чем 50 лет саботажа. Но проблема Гончарука была в том, что у него не было пяти лет на ошибки.

Однако правительству даже за этот срок удалось заложить хороший фундамент будущих реформ. Надеюсь, удастся сохранить преемственность курса. Желаю успеха новому премьеру, у него действительно непростая задача.

Во всяком случае мы со своей стороны продолжаем реализовывать планы и с удвоенной энергией будем продвигать реформу экоконтроля!

Источник: Егор Фирсов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: коррупция, Егор Фирсов, Алексей Гончарук, Кабмин
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