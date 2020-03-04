Панасюк: Даже если иск Гончарука в суд и был, то это, скорее, "адвокатские уловки", а не государственная деятельность

Панасюк: Когда премьер подает в суд, чтобы его не отстранил от должности парламент, который имеет на это право, – это даже не смешно Фото: Sergiy Panasyuk / Facebook

Если премьер-министр Украины Алексей Гончарук действительно подавал заявление в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить включать вопрос об отставке Кабинета Министров в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта, то это, скорее, были "адвокатские уловки", а не государственная деятельность. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил украинский юрист, конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.

"Любой документ, который попадается в суд, как правило, проходит через канцелярию. Там проверяют субъекта, который этот документ подал. Соответственно, субъект должен был предоставить паспорт или заверенную надлежащим образом доверенность. Если документ отправляли в суд письмом, то оно должно было быть от Кабинета Министров. Других вариантов я не вижу. Тут важно то, что изначально суд принял этот документ и посчитал его надлежащим. А потом, когда заявитель якобы отказался от письма, в суде посчитали, что документ уже ненадлежащий. Это цирк. Поэтому главный вопрос к Окружному суду – кто и каким образом принимал и кто подал это заявление? Если документ в канцелярию передавал лично Гончарук или уполномоченное лицо, то нужно понимать, куда они смотрели, какой документ предъявлялся – доверенность или паспорт? Если же документ пришел по почте из Кабмина, получается, его отправил сотрудник аппарата правительства, но явно не сам Гончарук, а вот кто подписывал – вопрос. Но если в Кабмине заявили, что Гончарук ни при чем, кто же от имени премьер-министра мог отправить письмо? Думаете, в Кабмине есть камикадзе? Или получается, "рука" не знает, что делает "нога"?" – отметил Панасюк.

Он считает, что в сложившейся ситуации сейчас начнут искать крайнего.

"Да и вообще это как-то не смешно, когда премьер-министр в демократической стране подает в суд, чтобы его не отстранил от должности парламент, который имеет на это право. Да еще и непонятно на кого и по какой причине подается иск. Даже если иск и имел место быть, то это, скорее, "адвокатские уловки", а не государственная деятельность. Так бывает, когда адвокаты хотят затянуть дело. Для меня большой вопрос, как Гончарук хотел остановить процесс увольнения, обратившись в суд. Ведь никаких действий или нарушений со стороны Рады по поводу Гончарука еще не было. Могло ли это заявление быть фейковым? Сайт – это официальный источник информации суда. Фейк мог быть, грубо говоря, на странице Facebook. А в данном случае кто-то же должен был что-то подать. Вопрос – кто и что? А если не подавал и без реальных документов на сайте просто написали такое сообщение – то грош цена этому суду. Если же документы таки были – то грош цена тем, кто их проверял. Если же документы были, да еще и от надлежащего субъекта – значит, "ошибочка вышла". В любом случае, кто-то в этой истории дурак. И сейчас его начнут активно искать", – подчеркнул Панасюк.

3 марта на сайте ОАСК появилась новость о том, что гражданин Алексей Гончарук просит запретить спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову включать вопрос об отставке премьер-министра и членов Кабмина в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта. Третьим лицом в заявлении указан президент Украины Владимир Зеленский. Должность заявителя не указана.

4 марта сообщение пропало с сайта ОАСК. Сейчас по ссылке, где была размещена новость, появляется сообщение: "Страница не найдена".

Ранее глава ОАСК Павел Вовк написал в Facebook, что сообщение будет удалено, так как на сайте Кабмина появилась информация о том, что премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком такое заявление в суд не подавалось.

Сообщение о заявлении Гончарука было опубликовано и на Facebook-странице суда (там оно до сих пор доступно).

На 4 марта по требованию Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров".

Вечером 3 марта стало известно, что Гончарук передал в Верховную Раду заявление о своей отставке. По словам народных депутатов от "Слуги народа", президент Зеленский на встрече с фракцией монобольшинства предложил назначить главой правительства вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.