Майкл Блумберг вышел из борьбы за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг объявил о завершении кампании после провала на праймериз Демократической партии, состоявшихся в "супервторник".

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг объявил о завершении борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, пишет USA Today.

О выходе из кампании Блумберг объявил по итогам "супервторника", 3 марта: в этот день праймериз Демократической партии прошли в 14 штатах. Бывший мэр Нью-Йорка победил только в Американском Самоа, в то время как экс-вице-президент США Джо Байден выиграл в 10, сенатор Берни Сандерс – в трех.

В Twitter Блумберг написал, что будет поддерживать Байдена. По мнению бизнесмена, именно бывший вице-президент сможет победить действующего главу государства республиканца Дональда Трампа.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.