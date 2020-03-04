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Майкл Блумберг вышел из борьбы за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг объявил о завершении кампании после провала на праймериз Демократической партии, состоявшихся в "супервторник".

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Блумберг отказался от дальнейшего участия в кампании
Блумберг отказался от дальнейшего участия в кампании
Фото: EPA

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг объявил о завершении борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, пишет USA Today.

О выходе из кампании Блумберг объявил по итогам "супервторника", 3 марта: в этот день праймериз Демократической партии прошли в 14 штатах. Бывший мэр Нью-Йорка победил только в Американском Самоа, в то время как экс-вице-президент США Джо Байден выиграл в 10, сенатор Берни Сандерс – в трех.

В Twitter Блумберг написал, что будет поддерживать Байдена. По мнению бизнесмена, именно бывший вице-президент сможет победить действующего главу государства республиканца Дональда Трампа.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.

Теги: США, Джо Байден, Майкл Блумберг, Берни Сандерс
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