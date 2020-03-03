"Супервторник" в США. Сегодня праймериз демократов пройдут в 14 штатах, в гонку вступает Блумберг

"Супервторник" – самый масштабный день голосования на этапе отбора кандидата в президенты США от Демократической партии. Первичные выборы сегодня пройдут сразу в 14 штатах. В гонку сегодня также вступает бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, который пропустил уже четыре голосования.

Сегодня в США избиратели в 14 штатах будут выбирать кандидата в президенты от Демократической партии, который, по их мнению, должен стать противником действующего президента Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает русская служба "Голоса Америки".

Сегодня, в так называемый супервторник, голосовать будут жители западных, южных, северо-восточных и среднезападных штатов, а также Американского Самоа. Кроме того, будет отобрано около трети от общего числа делегатов, которые будут поддерживать того или иного кандидата на национальном съезде, в том числе в штате Калифорния, где их больше всего.

"Голос Америки" отмечает, что в настоящий момент фаворитом гонки среди демократов является сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, на счету которого уже 58 делегатов. Он также может получить хорошие результаты в Калифорнии и Техасе, где опережает других кандидатов, судя по данным опросов.

Третьим по значимости призом является штат Северная Каролина, где главным соперником Сандерса является бывший вице-президент Джо Байден. После победы на праймериз в Южной Каролине у Байдена теперь 50 делегатов.

Третье место по числу делегатов занимает сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

В гонку сегодня также вступает бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, который пропустил уже четыре голосования.

Сегодня также состоится 14 праймериз Республиканской партии, основным претендентом на выдвижение от которой является Трамп.

Во время партийных праймериз происходит официальное выдвижение кандидатов в президенты США. Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября.