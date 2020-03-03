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Бывший кандидат в президенты США Буттиджич намерен поддержать Байдена – СМИ

Бывшие кандидаты в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич и Эми Клобушар поддержат своего коллегу по партии Джо Байдена, чтобы не дать выйти вперед на праймериз еще одному демократу – социалисту Берни Сандерсу, пишет The Hill.

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Буттиджич 1 марта заявил о выходе из президентской гонки
Буттиджич 1 марта заявил о выходе из президентской гонки
Фото: ЕРА

Экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, который 1 марта заявил о выходе из президентской гонки в США, намерен поддержать на выборах своего коллегу по Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на источник, близкий к кампании Байдена.

Кроме того, экс-вице-президента США на предстоящих выборах также планирует поддержать еще одна бывшая участница гонки от демократов – Эми Клобушар.

Такая поддержка Байдена со стороны бывших кандидатов говорит о консолидации умеренной части демократов против социалиста Берни Сандерса, отмечает издание.

29 февраля Байден выиграл праймериз демократов в Южной КаролинеЭто первая победа Байдена на праймериз 2020 года, он уступил Сандерсу в штатах Нью-Гэмпшир и Невада.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. У республиканцев фаворитом считается действующий президент США Дональд Трамп. Демократы продолжают избирать своего кандидата. Среди них сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден, миллиардер Майкл Блумберг и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. 

Теги: США, выборы, Джо Байден, выборы в США, Берни Сандерс, Эми Клобушар, Пит Буттиджич
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