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На праймериз демократов в Нью-Гэмпшире лидером стал сенатор Сандерс, Байден – на пятом месте

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует на праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир, экс-вице президент Соединенных Штатов Джо Байден, которого называли вероятным противником действующего президента Дональда Трампа на выборах в 2020 году, занял только пятое место.

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После подсчета почти 90% бюллетеней Сандерс получает 26% голосов
После подсчета почти 90% бюллетеней Сандерс получает 26% голосов
Фото: ЕРА

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс вырвался вперед в предвыборной гонке среди демократов, которые во вторник приняли участие в президентских праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает The New York Times.

После подсчета почти 90% бюллетеней лидер прогрессивного крыла Демократической партии Сандерс получает 26% голосов. Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич получил 24,4%. Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар заняла третье место с 19,7%.

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен заняла четвертое место (9% голосов), бывший вице-президент США Джо Байден – пятое (8% голосов).

На праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире с большим отрывом лидирует действующий президент Дональд Трамп. После подсчета 87% бюллетеней он набирает 85,5% голосов, его ближайший соперник, губернатор штата Массачусетс Билл Велд набрал только 9,2%.

3 февраля первые праймериз прошли в Айове. Буттиджич стал победителем кокусов Демократической партии, Байден в них занял четвертое место. Кокусы республиканцев в Айове выиграл Трамп.

Официальное выдвижение кандидатов происходит во время партийных праймериз.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.

Теги: США, выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США, Берни Сандерс, Эми Клобушар, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич
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