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Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

После поражения от сенатора Берни Сандерса на первых праймериз Демократической партии США экс-вице-президент Джо Байден уверенно обошел его в штате Южная Каролина.

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Байден празднует первую победу на праймериз
Байден празднует первую победу на праймериз
Фото: ЕРА

Праймериз претендентов на выдвижение в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина 29 февраля выиграл бывший вице-президент страны Джо Байден, сообщает The New York Times.

Он набрал 48,4% голосов, у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса – 19,9%.

Это первая победа Байдена на праймериз 2020 года, он уступил Сандерсу в штатах Нью-Гэмпшир и Невада.

Сандерс поздравил соперника, но призвал своих сторонников не отчаиваться, пишет Associated Press. По словам сенатора, в стране много штатов и никому не удастся одержать победу во всех.

По данным агентства, преимущество Байдена в Южной Каролине обеспечили голоса его однопартийцев-афроамериканцев.

3 марта праймериз демократов пройдут в 14 штатах (так называемый супервторник). Ожидается, что в борьбу вступит миллиардер Майкл Блумберг, пропустивший начало избирательной гонки.

3 марта также состоится 14 праймериз Республиканской партии, основным претендентом на выдвижение от которой является действующий президент Дональд Трамп.

Во время партийных праймериз происходит официальное выдвижение кандидатов в президенты США. Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября.

Теги: Джо Байден, выборы в США, Майкл Блумберг, Берни Сандерс, праймериз, Южная Каролина, Демократическая партия
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