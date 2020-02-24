Трамп обвинил Шиффа в утечке информации о помощи России Сандерсу. Конгрессмен заявил, что президент снова предал Америку

Президент США Дональд Трамп призвал провести расследование в отношении главы комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа в связи с утечкой информации о возможной помощи на выборах президента сенатору-демократу Берни Сандерсу со стороны России.

Президент США Дональд Трамп считает, что за утечкой информации о возможной помощи на выборах президента сенатору-демократу Берни Сандерсу со стороны России стоит конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф, возглавляющий комитет по разведке Палаты представителей. Об этом Трамп заявил 23 февраля на брифинге перед официальным визитом в Индию. Стенограмма его пресс-конференции опубликована на сайте журналистского пула Белого дома.

"Они слили это, Адам Шифф и его группа, они слили это в газеты, как обычно. Нужно провести расследование против Шиффа из-за утечки этой информации", – сказал Трамп.

Он также заявил, что демократы "относятся к Сандерсу очень несправедливо", потому что не хотят, чтобы "Берни Сандерс представлял их [на выборах президента]".

Адам Шифф, который был одним из главных действующих лиц в ходе процедуры импичмента Трампа, в Twitter отверг обвинения в сливе информации.

"Отличная попытка, господин президент. Но ваша ложь никого не обманет. Вы приветствовали российскую помощь в 2016 году, пытались принудить Украину [к расследованию против Джо Байдена] в 2019-м и не будете защищать наши выборы в 2020 году. Вы уволили начальника разведки, который проинформировал об этом Конгресс. Вы предали Америку. Опять", – написал он.