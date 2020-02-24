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Трамп обвинил Шиффа в утечке информации о помощи России Сандерсу. Конгрессмен заявил, что президент снова предал Америку

Президент США Дональд Трамп призвал провести расследование в отношении главы комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа в связи с утечкой информации о возможной помощи на выборах президента сенатору-демократу Берни Сандерсу со стороны России.

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Шифф принимал активное участие в неудачной попытке отстранить Трампа от власти в порядке импичмента
Шифф принимал активное участие в неудачной попытке отстранить Трампа от власти в порядке импичмента
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп считает, что за утечкой информации о возможной помощи на выборах президента сенатору-демократу Берни Сандерсу со стороны России стоит конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф, возглавляющий комитет по разведке Палаты представителей. Об этом Трамп заявил 23 февраля на брифинге перед официальным визитом в Индию. Стенограмма его пресс-конференции опубликована на сайте журналистского пула Белого дома.

"Они слили это, Адам Шифф и его группа, они слили это в газеты, как обычно. Нужно провести расследование против Шиффа из-за утечки этой информации", – сказал Трамп.

Он также заявил, что демократы "относятся к Сандерсу очень несправедливо", потому что не хотят, чтобы "Берни Сандерс представлял их [на выборах президента]".

Адам Шифф, который был одним из главных действующих лиц в ходе процедуры импичмента Трампа, в Twitter отверг обвинения в сливе информации.

"Отличная попытка, господин президент. Но ваша ложь никого не обманет. Вы приветствовали российскую помощь в 2016 году, пытались принудить Украину [к расследованию против Джо Байдена] в 2019-м и не будете защищать наши выборы в 2020 году. Вы уволили начальника разведки, который проинформировал об этом Конгресс. Вы предали Америку. Опять", – написал он.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс сейчас лидирует в праймериз Демократической партии за право быть кандидатом от демократов. 21 февраля The Washington Post со ссылкой на данные разведки сообщила, что Россия, вероятно, будет пытаться помочь кампаниям Сандерса и Трампа, чтобы посеять раздор в американском обществе и подорвать веру в демократические процедуры и институты.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

В опубликованном в январе 2017 года докладе ЦРУ говорилось, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года по март 2019-го расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. 24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

Директор ФБР Кристофер Рэй 5 февраля 2020 года заявил, что попытки РФ влиять на внутреннюю политику США не прекращаются с 2016 года.

Теги: Россия, США, Украина, импичмент, Дональд Трамп, выборы в США, Берни Сандерс, Адам Шифф, выборы президента США 2020
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