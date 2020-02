"На вашем месте могли быть Парагвай, Камбоджа". Пайфер назвал Украину жертвой в истории с разговором Трампа и Зеленского

По словам бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, история с разговором американского президента Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в июле 2019 года является "скандалом Трампа".

Украина стала жертвой скандала, вызванного телефонным разговором в июле 2019 года американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью НВ, которое было опубликовано 23 февраля.

"Прежде всего я назвал бы это скандалом Трампа, и только. В моем представлении Украина – жертва произошедшего. На вашем месте мог быть Парагвай, Камбоджа, любая другая страна, это точно не вина Украины. И я думаю, существует много направлений, в которых у США и Украины есть и будут общие цели и интересы", – сказал он.

Во время разговора глав государств Трамп поднимал вопрос деятельности в Украине компании, в которой работал Хантер Байден, сын демократа Джо Байдена, одного из вероятных его соперников на выборах президента в 2020 году.

Дипломат считает, что "Зеленский и его команда в последние полгода проделали хорошую работу и придерживаются очень правильной линии в отношениях с США".

"С другой стороны, Украина не инициировала расследование по Джо Байдену, как того хотел Трамп, и это тоже очень важно, поскольку позволило сохранить отношения с обеими партиями в Конгрессе США и не создало причин для недовольства демократов", – отметил Пайфер.

По его словам, он переживает из-за того, что "Трамп, очевидно, придерживается российской точки зрения, что это Украина, а не Россия вмешалась в американские выборы 2016 года".

"Еще до начала импичмента он не вел себя объективно, а, на­оборот, показывал себя пристрастным в этом вопросе. Во-вторых, Руди Джулиани, персональный юрист президента [США], все еще очень активен и старается втянуть Украину в повестку дня внутренней политики США. Поэтому я немного переживаю за то, как это отразится на дальнейших отношениях с Украиной и ее пребывании в фокусе американского внимания", – заявил экс-посол США.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.