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Разведка США подозревает Россию в попытке помочь Трампу переизбраться – Reuters

Американская разведка считает, что Россия вновь пытается вмешаться в выборы США, которые пройдут 3 ноября 2020 года, чтоб помочь нынешнему президенту Дональду Трампу переизбраться.

В США подозревают, что Россия вновь попытается вмешаться в американские выборы
В США подозревают, что Россия вновь попытается вмешаться в американские выборы
Фото: EPA

Представители разведки США на прошлой неделе сообщили американской власти, что Россия вмешивается в избирательную кампанию 2020 года. Об этом 21 февраля сообщает Reuters, ссылаясь на анонимные источники.

В частности, представители разведки сообщили, что Россия работает над тем, чтобы поставить под сомнение честность голосования на выборах 3 ноября, таким образом повышая шансы на избрание Трампа на второй четырехлетний срок.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

В опубликованном в январе 2017 года докладе ЦРУ говорилось, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

В феврале 2018 года в Белом доме заявили, что Трамп признает вмешательство РФ в выборы в США.

В апреле 2018 года Национальный комитет Демократической партии США подал в суд многомиллионный иск к правительству России, избирательной кампании Дональда Трампа и WikiLeaks из-за вмешательства в выборы президента Америки в 2016 году.

В иске говорилось, что высокопоставленные представители кампании Трампа сговорились с российским правительством "и его военным шпионским агентством", чтобы вывести из президентской борьбы кандидата-демократа Хиллари Клинтон и привести к власти Трампа. С этой целью, согласно иску, они взломали компьютерные сети Демократической партии.

Теги: Россия, США, выборы, разведка, Дональд Трамп
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