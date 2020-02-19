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Российского шпиона задержали в США

Гражданина Мексики Гектора Фуэнтеса подозревают в работе на российского чиновника.

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Правоохранители США задержали предполагаемого шпиона РФ
Правоохранители США задержали предполагаемого шпиона РФ
Фото: pixabay.com

В аэропорту Майами задержали гражданина Мексики, которого подозревают в работе на российское правительство. Об этом 18 февраля сообщило Министерство юстиции США.

Отмечается, что мексиканца Гектора Фуэнтеса завербовал российский чиновник в 2019 году. Ему поручили снять жилье на чужое имя в Майами, найти автомобиль "источника правительства США", сфотографировать его номерной знак и рассказать чиновнику РФ о местоположении этого автомобиля. После этого Фуэнтес должен был встретиться с заказчиком в апреле или мае 2020 года и рассказать о результатах операции.

13 февраля Фуэнтес прибыл в Майами из Мехико. На следующий день его заметили охранники у места, где проживает объект наблюдения. Кроме того, там была замечена напарница мексиканца, которая и фотографировала номерной знак автомобиля.

16 февраля Фуэнтеса вместе с женой задержали во время прохождения контроля в аэропорту Майами. Правоохранители обнаружили на телефоне жены Фуэнтеса фотографии вышеупомянутого автомобиля, которые находились в папке с удаленными файлами. Завербованный мексиканец признался, что сделал фото по указанию российского чиновника.

Фуэнтес предстанет перед судом 3 марта.

Теги: Россия, США, шпионаж, Майами
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