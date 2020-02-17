Россия направила агентов в Ирландию, чтобы повредить трансатлантические кабели – СМИ

По данным издания The Sunday Times, агентов в Ирландию отправило подразделение военной разведки российских вооруженных сил, которое было обвинено в нападении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии.

Россия направила в Ирландию агентов, которые изучают места прокладки трансатлантических кабелей, соединяющих Британские острова и Европу с Северной Америкой. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на источники в ирландской полиции и среди военных.

Как пишет издание, правоохранители беспокоятся, что российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест, чтобы в дальнейшем их повредить. Кроме того, в Ирландии считают, что агентов отправило подразделение военной разведки российских вооруженных сил, которое было обвинено в нападении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии.

The Sunday Times отмечает, что Ирландия является точкой, откуда выходят кабели, по которым проходит интернет-трафик между Америкой, Великобританией и Европой. Кабели позволяют миллионам людей общаться и совершать финансовые операции без проблем.