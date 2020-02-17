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Россия направила агентов в Ирландию, чтобы повредить трансатлантические кабели – СМИ

По данным издания The Sunday Times, агентов в Ирландию отправило подразделение военной разведки российских вооруженных сил, которое было обвинено в нападении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии.

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В Ирландии опасаются, что российская разведка хочет повредить трансатлантические кабели
В Ирландии опасаются, что российская разведка хочет повредить трансатлантические кабели
Фото: pixabay.com

Россия направила в Ирландию агентов, которые изучают места прокладки трансатлантических кабелей, соединяющих Британские острова и Европу с Северной Америкой. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на источники в ирландской полиции и среди военных.

Как пишет издание, правоохранители беспокоятся, что российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест, чтобы в дальнейшем их повредить. Кроме того, в Ирландии считают, что агентов отправило подразделение военной разведки российских вооруженных сил, которое было обвинено в нападении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии. 

The Sunday Times отмечает, что Ирландия является точкой, откуда выходят кабели, по которым проходит интернет-трафик между Америкой, Великобританией и Европой. Кабели позволяют миллионам людей общаться и совершать финансовые операции без проблем.

О деятельности российских спецслужб в Европе сообщается не впервые. В октябре 2019 года газета The New York Times написала о секретном подразделении ГРУ с названием "часть 29155", которое действует в Европе на постоянной основе и специализируется на сборе данных, убийствах, диверсиях, подрывах. По данным издания, штаб-квартира отдела находится в Москве, его командир – генерал-майор Андрей Аверьянов. 

А в декабре прошлого года газета Le Monde сообщила, что в регионе Верхняя Савойя на границе Франции и Швейцарии существовала база шпионов, на которой останавливались агенты российской военной разведки.

Теги: Россия, разведка, ГРУ, Ирландия, Сергей Скрипаль
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