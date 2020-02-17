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В Украине работала "ботоферма", которую поддерживали через российские онлайн-сервисы – СБУ

Через более 8 тыс. активных аккаунтов неизвестные распространяли в популярных соцсетях недостоверную информацию о ситуации в Украине, занимались подстрекательством протестных настроений и информационными атаками на аккаунты украинских чиновников, сообщили в СБУ.

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Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и специальное оборудование
Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и специальное оборудование 
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети "ботоферм", оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы. Об этом 17 февраля проинформировал пресс-центр СБУ.

"Телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. В общем группировки зарегистрировали более 8 тыс. активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательств протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников", – рассказали в пресс-центре.

Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства, добавили в ведомстве.

"Регистрацию этих аккаунтов в сети интернет осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалась злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных "операторов" "Феникс" и "Лугаком", которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов. По информации спецслужбы, этими "услугами" пользовались "главари" незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР", – сообщили в пресс-центре.

Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ровенская область) и Ирпене (Киевской области) правоохранители изъяли компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 тыс. сим-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Теги: Россия, интернет, СБУ, Украина, обыск, провокации, минирование, соцсети, Служба безопасности Украины
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