Правоохранители сообщили о предотвращении заказного убийства сотрудницы Национальной академии СБУ

Заказать убийство сотрудницы Национальной академии Службы безопасности Украины хотел ее бывший муж, он оценил преступление в $1 тыс., сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины 14 февраля сообщила о предотвращении заказного убийства сотрудницы Национальной академии СБУ. Об этом пишет пресс-центр службы.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из городов Кировоградской области ищет киллера для убийства бывшей жены, сотрудницы Академии СБУ. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплаты алиментов", – сообщила пресс-служба.

По данным СБУ, за убийство мужчина хотел заплатить $1 тыс.

"Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о выполнении... Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и применял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, деньги перечислял через банковские платежные системы", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали в одном из райцентров Кировоградской области сразу после перечисления "киллеру" последней части средств.

Открыто уголовное производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 (заказное убийство) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕО

Видео: Служба безпеки України / YouTube



