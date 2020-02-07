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Предотвращено заказное убийство предпринимателя из Хмельницкой области, за это обещали $4,5 тыс. – СБУ

В деле о попытке заказного убийства предпринимателя из Хмельницкой области была проведена инсценировка преступления, отметили в Службе безопасности Украины.

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СБУ задержала фигурантку дела
СБУ задержала фигурантку дела
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила заказное убийство предпринимателя из Хмельницкой области его бывшей женой, проживающей в Ровно. Об этом проинформировал 7 февраля сайт ведомства.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что жительница Ровно подыскивает среди представителей местных криминальных кругов исполнителя для совершения убийства. Жертвой должен был стать бывший муж злоумышленницы – частный предприниматель из Хмельницкой области. В случае его смерти женщина сохранила бы немалое состояние, поскольку его имущество отошло бы злоумышленнице. За преступление она предлагала заплатить $4,5 тыс.", – сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что ее сотрудники провели инсценировку убийства.

"Для предоставления доказательств "ликвидации жертвы" было снято постановочное видео. Задержали заказчицу в Ровно рядом с ее домом во время передачи "киллеру" денег", – рассказали в спецслужбе.

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 14 п. 6 и 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, Ровно, убийство, Хмельницкая область, уголовное производство, предприниматель, Служба безопасности Украины
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