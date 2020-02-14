СБУ сообщила о задержании мужчины, который распространял в соцсетях сепаратистские материалы

По данным Службы безопасности Украины, житель Павлограда Днепрпетровской области был завербован российскими спецслужбами во время поездок в Россию.

Служба безопасности Украины пресекла деятельность мужчины, который, по версии следствия, распространял в интернете материалы в интересах спецслужб РФ. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 14 февраля.

"Житель города Павлоград [Днепропетровской области] периодически ездил в Россию по личным делам. По оперативной информации, во время очередной поездки он был завербован представителями спецслужб РФ. По возвращении домой, по их заданию, мужчина распространял через запрещенные в Украине соцсети материалы с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства", – сообщили в СБУ.

Во время обыска дома у мужчины правоохранители нашли компьютерную технику и мобильные устройства, которые, как пишет пресс-служба, подтверждают его причастность к незаконной деятельности.

"Также агитатор планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти. Указания пропагандист получал через электронную переписку от "куратора", который представлялся сотрудником так называемой "МГБ" [террористов] "ДНР", – добавили в спецслужбе.

Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении, а также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки РФ", – сообщили в СБУ.