Сытник о НАБУ: До 2019 года у нас была работа в окружении, мы постоянно ждали какого-то удара

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что до 2019 года его ведомство ожидало "удара" со стороны Службы безопасности или Генпрокуратуры.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) работало до 2019 года "в окружении". Об этом директор ведомства Артем Сытник заявил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 12 февраля.

Так он ответил на вопрос о работе при пятом президенте Петре Порошенко и нынешнем главе государства Владимире Зеленском.

"Я бы не хотел выделять конкретную институцию или должностное лицо. Могу сказать, что до 2019 года у нас была работа в окружении: мы постоянно ждали какого-то удара – то со стороны Генпрокуратуры, то со стороны СБУ. Сейчас ситуация изменилась", – сказал Сытник.

По его словам, Офис генпрокурора вернул НАБУ "много дел, которые в свое время забрала ГПУ или лично бывший генпрокурор" Юрий Луценко.

"Также наладилось сотрудничество с СБУ, хотя раньше и речи не могло быть о том, чтобы СБУ передала какие-то материалы в НАБУ", – отметил глава антикоррупционного ведомства.

Сытник отметил, что давление со стороны власти он чувствует только в плане попытки уволить его по инициативе народных депутатов.

"Определенное давление всегда будет. Потому что люди, которые фигурируют в наших расследованиях, имеют серьезный медийный, материальный и административный ресурсы. И они включают все эти ресурсы для своей защиты от уголовного преследования. Но мы всегда были отделены от политики, нас нельзя упрекнуть в том, что мы поддерживаем какую-то отдельную политическую силу", – заявил глава НАБУ.

В 2019 году сменился президент Украины и была избрана новая Верховная Рада.