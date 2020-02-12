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Сытник о НАБУ: До 2019 года у нас была работа в окружении, мы постоянно ждали какого-то удара

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что до 2019 года его ведомство ожидало "удара" со стороны Службы безопасности или Генпрокуратуры.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) работало до 2019 года "в окружении". Об этом директор ведомства Артем Сытник заявил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 12 февраля.

Так он ответил на вопрос о работе при пятом президенте Петре Порошенко и нынешнем главе государства Владимире Зеленском.

"Я бы не хотел выделять конкретную институцию или должностное лицо. Могу сказать, что до 2019 года у нас была работа в окружении: мы постоянно ждали какого-то удара – то со стороны Генпрокуратуры, то со стороны СБУ. Сейчас ситуация изменилась", – сказал Сытник.

По его словам, Офис генпрокурора вернул НАБУ "много дел, которые в свое время забрала ГПУ или лично бывший генпрокурор" Юрий Луценко.

"Также наладилось сотрудничество с СБУ, хотя раньше и речи не могло быть о том, чтобы СБУ передала какие-то материалы в НАБУ", – отметил глава антикоррупционного ведомства.

Сытник отметил, что давление со стороны власти он чувствует только в плане попытки уволить его по инициативе народных депутатов.

"Определенное давление всегда будет. Потому что люди, которые фигурируют в наших расследованиях, имеют серьезный медийный, материальный и административный ресурсы. И они включают все эти ресурсы для своей защиты от уголовного преследования. Но мы всегда были отделены от политики, нас нельзя упрекнуть в том, что мы поддерживаем какую-то отдельную политическую силу", – заявил глава НАБУ.

В 2019 году сменился президент Украины и была избрана новая Верховная Рада.

Теги: СБУ, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, НАБУ, президент, работа, ГПУ, Офис генпрокурора, сотрудничество
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