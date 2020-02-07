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Сытник пообещал обратиться в ЕСПЧ по делу о своем отдыхе в Ровенской области

Глава НАБУ Артем Сытник внесен в реестр коррупционеров в связи с недекларированием его отдыха в Ровенской области. Сытник надеется, что Европейский суд по правам человека поможет пересмотреть это решение.

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Сытник: Я ожидаю справедливого решения ЕСПЧ
Сытник: Я ожидаю справедливого решения ЕСПЧ
Фото: nabu.gov.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил 7 февраля на брифинге в Киеве, что намерен пожаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с делом об отдыхе в Ровенской области, по которому его признали виновным в коррупции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Буду направлять соответствующую жалобу в Европейский суд по правам человека, так как это единственный способ по действующему законодательству пересмотреть это решение", – сказал Сытник.

Директор НАБУ отметил, что у него есть факты, подтверждающие давление на суд и необъективность судей, которые рассматривали это дело.

Сытник объяснил, что в случае удовлетворения ЕСПЧ его жалобы в Украине могут пересмотреть решение по делу о коррупции в кассационной инстанции.

"Я ожидаю справедливого решения ЕСПЧ: установления давления на судей, нарушения процедуры, нарушения моего права на доступ к правосудию", – подчеркнул он.

Сытник также пообещал оплатить штраф по своему делу, если поступит такое требование, но "справедливого решения" он намерен добиваться.

6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн, он внесен в реестр коррупционеров.

Апелляцию на решение суда о штрафе Сытник проиграл.

Как рассказывал источник издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах, 10 мая главу НАБУ вызвали на допрос в ГПУ из-за того, что он не указал в декларации информацию об оплаченном его другом отдыхе в Ровенской области, стоимость которого оценивается примерно в 1 млн грн.

Согласно протоколу допроса знакомого Сытника, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН", тот оплачивал посещение главой НАБУ угодий "Полесское-Сарны", потому что "не мог отказать в силу жизненных принципов".

Товарищ главы антикоррупционного бюро сообщил, что каждый визит Сытника в угодья стоил примерно 100 тыс. грн, а во время одного из последних посещений главы НАБУ его друзья разбили один и сломали еще два квадроцикла.

Теги: коррупция, Ровенская область, ЕСПЧ, декларация, штраф, Артем Сытник, НАБУ, отдых, суд, жалоба
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