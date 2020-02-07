В Верховную Раду внесли проект постановления об увольнении Сытника

7 февраля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.
"Передано на рассмотрение руководству", – указано на странице документа.
Подписи под данной инициативой поставили 216 народных депутатов. Необходимо было 150 подписей.
Инициаторами проекта постановления стали девять парламентариев: восемь представителей фракции "Слуга народа" и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Текста постановления на сайте Рады еще нет.
Украинский парламент может уволить Сытника в случае:
Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.
6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.
На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн, он внесен в реестр коррупционеров.