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ПОЛИТИКА

В Верховную Раду внесли проект постановления об увольнении Сытника

Основанием для появления в Верховной Раде проекта постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника стали подписи 216 народных депутатов.

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Проект постановления находится на рассмотрении руководства Рады
Проект постановления находится на рассмотрении руководства Рады
Фото: Політична Партія - Голос Змін - Home | Facebook / Facebook

7 февраля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. 

"Передано на рассмотрение руководству", – указано на странице документа.

Подписи под данной инициативой поставили 216 народных депутатов. Необходимо было 150 подписей.

Инициаторами проекта постановления стали девять парламентариев: восемь представителей фракции "Слуга народа" и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Текста постановления на сайте Рады еще нет.

Украинский парламент может уволить Сытника в случае:

  1. вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;
  2. прекращения его гражданства Украины или выезда на постоянное место жительства за пределы Украины;
  3. несоответствия ограничениям относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, предусмотренными законом "О предотвращении коррупции";
  4. несвоевременного представления декларации;
  5. получения гражданства другого государства;
  6. наличия заключения комиссии по проведению аудита деятельности НАБУ о неэффективности деятельности бюро и ненадлежащем исполнении обязанностей его директором;
  7. наличия задолженности по уплате алиментов.

Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн, он внесен в реестр коррупционеров.

Теги: Алексей Гончаренко, народные депутаты, Артем Сытник, НАБУ, увольнение, Слуга народа
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