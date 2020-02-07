Аваков: Начальник НАБУ, коррупционер из реестра, ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство

Глава НАБУ Артем Сытник пообещал в Европейском суде по правам человека обжаловать решение суда в Украине, признавшего его коррупционером по делу о незадекларированном отдыхе. Глава МВД Арсен Аваков посоветовал ему "написать в спортлото".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник пытается "оправдать свое неоплаченное пьянство". Об этом глава МВД заявил 7 февраля в Twitter.

"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра, ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь", – сказано в сообщении.

Аваков также посоветовал "возбудить пару-тройку фейковых дел самому", написать в Государственное бюро расследований, что "министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него", пожаловаться в американское посольство и "написать в спортлото".

"Тогда все поймут – идиот. А идиотов жалко, им надо помогать", – заявил глава МВД.

начальник набу, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство , обвиняя кого угодно, кроме себя.

За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы: — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 7, 2020

Тогда все поймут - идиот. А идиотов -жалко, им надо помогать. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 7, 2020

7 февраля Сытник заявил, что намерен пожаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с делом об отдыхе в Ровенской области, по которому его признали виновным в коррупции и внесли в реестр коррупционеров.

"Украинская правда" сообщает, что Сытник на том же брифинге намекнул, что Аваков мстит ему за "дело о рюкзаках", в котором фигурировал сын министра внутренних дел Александр Аваков.

6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн, он внесен в реестр коррупционеров.

Апелляцию на решение суда о штрафе Сытник проиграл.

Как рассказывал источник издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах, 10 мая главу НАБУ вызвали на допрос в ГПУ из-за того, что он не указал в декларации информацию об оплаченном его другом отдыхе в Ровенской области, стоимость которого оценивается примерно в 1 млн грн.

Согласно протоколу допроса знакомого Сытника, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН", тот оплачивал посещение главой НАБУ угодий "Полесское-Сарны", потому что "не мог отказать в силу жизненных принципов".

Товарищ главы антикоррупционного бюро сообщил, что каждый визит Сытника в угодья стоил примерно 100 тыс. грн, а во время одного из последних посещений главы НАБУ его друзья разбили один и сломали еще два квадроцикла.