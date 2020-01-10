Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Матиос: Во власти среди силовиков с пониманием ситуации и полномочиями остался только Аваков

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал министра внутренних дел Арсена Авакова "тяжеловесом", умеющим добиваться победы в "сеансах одновременной игры".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аваков остается на должности министра с 2014 года
Аваков остается на должности министра с 2014 года
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков – единственный оставшийся в украинской власти человек с пониманием ситуации и полномочиями. Такое мнение бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос выразил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 9 января.

"Сейчас во власти среди силовиков с пониманием ситуации и полномочиями остался только Арсен Аваков, потому что он является тяжеловесом-профи с умением добиваться победы в сеансах одновременной игры по кругу и именно он обеспечил прозрачные выборы. Нравится это кому-то сейчас или нет", – сказал он.

Экс-прокурор назвал не совсем правильной версию, что новая власть по разным причинам на всех уровнях власти "лишилась" почти всех представителей прошлой власти.

"Многие из прошлой власти вовремя переобулись на марше и заполнили своим пустым "шуршанием" среднее звено. И не только среднее", – считает Матиос.

Аваков был назначен на должность главы МВД в 2014 году. 29 августа Верховная Рада, утверждая состав нового Кабмина, оставила его на должности министра внутренних дел.

Теги: МВД, Арсен Аваков, Анатолий Матиос, власть, силовики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS