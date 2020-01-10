Матиос: Во власти среди силовиков с пониманием ситуации и полномочиями остался только Аваков

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал министра внутренних дел Арсена Авакова "тяжеловесом", умеющим добиваться победы в "сеансах одновременной игры".

Аваков остается на должности министра с 2014 года Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков – единственный оставшийся в украинской власти человек с пониманием ситуации и полномочиями. Такое мнение бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос выразил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 9 января.

"Сейчас во власти среди силовиков с пониманием ситуации и полномочиями остался только Арсен Аваков, потому что он является тяжеловесом-профи с умением добиваться победы в сеансах одновременной игры по кругу и именно он обеспечил прозрачные выборы. Нравится это кому-то сейчас или нет", – сказал он.

Экс-прокурор назвал не совсем правильной версию, что новая власть по разным причинам на всех уровнях власти "лишилась" почти всех представителей прошлой власти.

"Многие из прошлой власти вовремя переобулись на марше и заполнили своим пустым "шуршанием" среднее звено. И не только среднее", – считает Матиос.

Аваков был назначен на должность главы МВД в 2014 году. 29 августа Верховная Рада, утверждая состав нового Кабмина, оставила его на должности министра внутренних дел.