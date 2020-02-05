В Киеве около 3 тыс. работников "Укрлендфарминга" требовали уволить Сытника и прекратить давление на компанию

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не дает работать компании "Укрлендфарминг", заявили аграрии на митингах под Верховной Радой и Офисом президента.

Около трех тысяч работников аграрных холдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" провели 5 февраля митинги под Верховной Радой и Офисом президента и призвали власть защитить бизнес от притеснений со стороны Национального антикоррупционного бюро и его директора Артема Сытника, сообщает корреспондент УНИАН.

По данным журналистов, митингующие собрались из всех регионов Украины: в 600 населенных пунктах на предприятиях холдинга работает 27 тысяч человек. Операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток заявила, что компания ежегодна платит 3,5 млрд гривен зарплат.

"Мы молча ждали, пока наша проблема решится – но теперь мы молчать не будем. Мы будем громко, как умеем, защищать нашу компанию – так, чтобы за стенами Верховной Рады и Офиса президента нас услышали. Мы ничего с вами не украли и не унаследовали – все, что у нас есть, мы построили собственными руками. И сегодня мы защищаем свое. Поэтому "Руки прочь от "Авангарда", руки прочь от УЛФ!" – скандировала она вместе с участниками митинга.

На предприятиях проводят обыски, это угрожает срывом работы, добавил глава входящего в "Укрлендфарминг" Зарянского отделения "Западной агропроизводительной компании" Владимир Данилевский.

"Это настораживает и меня, как руководителя, и сотрудников, которые хотят работать и получать зарплату, а не общаться с детективами НАБУ. Мы стоим за то, чтобы не потерять работу. Соседняя Польша от нас – за 200 километров, там ждут молодых, тех, кто умеет работать. А сейчас делается все, чтобы их отправить из Украины и закрыть наши рабочие места. Нас фактически парализовали и поставили под угрозу посевную кампанию, людей, их семьи и достаток", – рассказал руководитель.

На митинге выступил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Представьте, во главе Национального антикоррупционного бюро Украины стоит коррупционер, внесенный в реестр коррупционеров – как такое может быть? И сегодня он дискредитирует институцию, которая должна бороться с топ-коррупцией – но не с топ-предприятием, которое создает ВВП Украины, наращивает экспорт и кормит всю страну и полмира. Мы понесем ваши требования в сессионный зал Верховной Рады, ведь они должны реагировать на то, что сегодня вы приехали бороться за свои права", – заявил политик.

Активисты передали в Офис президента обращение к главе государства Владимиру Зеленскому с подписями около 30 тысяч человек с призывом "вмешаться и остановить уничтожение важного для экономики Украины предприятия, отстранить коррупционеров и сохранить рабочие места".

Митингующие попросили президента назначить ответственного за организацию переговоров между представителями государства и владельцами компании. Активисты добавили, что если к их требованиям не прислушаются, то на улицы выйдет еще больше людей.

Возле Офиса президента они оставили несколько тысяч зажженных свечей со своими именами.

Акционер компании Олег Бахматюк написал президенту уже два открытых письма с просьбой защитить предприятие от нападок.

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка". Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером "VAB Банка".

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен написал 11 ноября открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

15 ноября в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн. Регулятор в связи с этим подал против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.