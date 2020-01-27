НБУ заявил об умышленном повреждении залогового имущества по кредиту рефинансирования банка Бахматюка

Оборудование сахарного завода компании "Кристалл", который был предоставлен НБУ как залог по кредиту рефинансирования банка "Финансовая инициатива", вырезали, сообщили в Национальном банке. "Кристалл" связан с экс-владельцем банка Олегом Бахматюком, заявили в НБУ и не исключили причастности руководства компании к повреждению залогового имущества.

Залоговое имущество по кредиту рефинансирования банка "Финансовая инициатива", которое предоставила связанная с экс-владельцем банка Олегом Бахматюком компания "Кристалл", было умышленно повреждено. Об этом говорится в заявлении Национального банка Украины, опубликованном 27 января.

В НБУ сообщили, что в 2014 году фирма "Кристалл" предоставила Нацбанку здания и сооружения бывшего сахарного завода, расположенного в городе Браилов Винницкой области, в залог по кредиту на 2 млрд грн. Общая площадь помещений составляет 23 тыс. м².

"Вскоре заемщик прекратил обслуживание предоставленного кредита, в результате чего НБУ начал процесс судебного взыскания долга. Нацбанк получил приказ Хозяйственного суда Винницкой области от 2 октября 2019 года по обращению взыскания на указанное имущество через его принудительную продажу на публичных торгах и начал его выполнение", – сказано в релизе.

Компания "Кристалл" не стала сотрудничать с НБУ и "своим бездействием допустила порчу заложенного имущества, что привело к уменьшению его стоимости в процессе принудительного взыскания", подчеркивается в заявлении регулятора.

В октябре 2019 года было обнаружено, что состояние имущества, по сравнению с 2018 годом, ухудшилось.

"Большинству зданий нанесен значительный ущерб в результате вырезания оборудования сахарного завода, которое было вмонтировано в здание. В то же время отдельные здания разрушены, что значительно уменьшает рыночную или начальную стоимость имущества на торгах и, соответственно, сумму средств от его продажи, которая должна поступить на погашение кредита рефинансирования", – заявил начальник отдела сопровождения исполнительного производства управления работы с проблемными активами НБУ Евгений Булавин.

В Нацбанке не исключают, что к повреждению заложенного имущества причастно руководство "Кристалла".

"В связи с этим подано соответствующее обращение в правоохранительные органы о совершении уголовного преступления", – сказано в заявлении регулятора.

Бахматюк – владелец группы компаний "Укрлендфарминг", был самым крупным акционером "VAB Банка" и "Финансовой инициативы".

В Национальном банке Украины заявляли в ноябре 2019-го, что банки Бахматюка долны государству 29,3 млрд грн. Регулятор в связи с этим подал против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.

В течение 11–12 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка", среди которых бывший первый замглавы НБУ, глава "Райффайзен Банка Аваль" Александр Писарук, бывшие чиновники НБУ, топ-менеджеры "VAB Банка". Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года.

13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку и экс-главе правления "VAB Банка" Денису Мальцеву. В бюро отметили, что в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул.

21 ноября 2019 года бизнесмена объявили в розыск в Украине.

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению. Бизнесмен написал 11 ноября открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.