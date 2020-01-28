Бахматюк – Зеленскому: Надеемся, вы остановите НАБУ и его руководителя, который зашел в своей мести за все рамки здравого смысла

Чиновники НАБУ нацелены на полное уничтожение группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг", заявил в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому акционер Олег Бахматюк.

Олег Бахматюк: Мы понимаем, что этот человек не остановится. Поэтому обращаемся к вам, господин президент Фото: censor.net.ua

Прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины "не видят" две крупнейшие в Евразии птицефабрики, построенные в Херсоне и Каменец-Подольске, сказано в открытом обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому за подписью акционера группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, опубликованном на сайте холдинга.

"Чиновники НАБУ переходят черту здравого смысла, они нацелены на полное уничтожение нашей компании, и законы для них не писаны. В конце декабря прошлого года по обращению НАБУ Генеральная прокуратура возобновила два дела двух – трехлетней давности против компании "Авангард", которые НАБУ тогда расследовало и которые были закрыты. Речь идет о производстве №52016000000000112 от 20 апреля 2016 года и №52017000000000362 от 1 июня 2017 года, которые были закрыты Генеральной прокуратурой Украины 6 декабря 2017 года и Главным следственным управлением Нацполиции (ГСУ НП) 20 июня 2018 года соответственно", – сказано в документе.

Бахматюк отмечает, что группу компаний обвиняют в том, что двух построенных в 2013 году птицекомплексов по производству яиц – "Авис" в Хмельницкой области и "Чернобаевское" в Херсонской области – не существует.

"Подобные обвинения демонстрируют полную некомпетентность лиц, которые открывали эти дела. Эти дела используются для давления на нашу компанию. Мы понимаем, что и НАБУ, и те должностные лица в Генеральной прокуратуре, которые открыли эти дела, пренебрегают законом и правом. Их не интересует, есть ли хоть какое-то правовое основание для выдвижения подобных обвинений и преследования компании, но у них есть большое желание нашу компанию просто уничтожить. И не важно, как – или открытием дела против VAB банка, или допросами 10 тыс. работников "Укрлендфарминга", обысками на предприятиях, или открытием все новых и новых уголовных дел", – пишет акционер.

Бахматюк подчеркнул, что не намерен терпеть грубые нарушения прав его компаний.

"Обращаемся к вам, господин президент, и напоминаем, что заложником таких действий становится судьба 27 тыс. человек – работников наших компаний. Напоминаем о более чем 2,5 млрд грн, которые компания выплачивает государству налогами, о 3 млрд грн, которые компания выплачивает зарплатами. Напоминаем, что НАБУ, которое является потребителем крупных бюджетных ассигнований, фактически уничтожает тех, кто эти средства через наполнение бюджета им платит. А человек, который возглавляет этот орган, по мотивам личной мести, как он это не раз делал в отношении других лиц, использует НАБУ для уничтожения большой и важной для экономики Украины компании. И мы понимаем, что этот человек не остановится", – сказано в письме.

Акционер предупредил, что в случае отсутствия реакции на действия главы НАБУ Артема Сытника будет выводить людей на акции протеста.

"Поэтому обращаемся к вам, господин президент, как к гаранту Конституции, гаранту наших прав, гаранту экономической безопасности страны: остановите господина Сытника, который перешел границы здравого смысла в слепом желании мести, который манипулирует и использует силовую структуру в личных целях, что идет вразрез с экономическими интересами нашего государства. Мы будем бороться за наши права. Мы будем вынуждены выводить людей на акции протеста. Мы будем стучать во все двери, чтобы нас услышали. Нам трудно бороться с системой, но мы не можем просто сидеть и смотреть, как разрушают нашу компанию. И мы надеемся, что, руководствуясь интересами государства, вы остановите НАБУ и его руководителя, который зашел в своей мести за все рамки здравого смысла", – резюмировал Бахматюк.

В предыдущем обращении к Зеленскому коллектив компаний заявил, что НАБУ хочет допросить 10 тыс. работников агрохолдинга.

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка". Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером "VAB Банка".

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен написал 11 ноября открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

15 ноября в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн. Регулятор в связи с этим подал против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.