В Верховной Раде собирают подписи за отставку главы НАБУ Сытника

Народные депутаты Украины собирают подписи, чтобы инициировать рассмотрение в Верховной Раде вопроса о снятии с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.
Это следует из сообщения в Telegram от 5 февраля нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.
Он опубликовал бланк для сбора подписей, на котором сам подписался под номером 109.
Все подписи датированы 5 февраля.
Согласно ст. 6 Конституции Украины, Верховная Рада может уволить главу НАБУ по предложению "не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава", то есть 150 человек.
Украинский парламент может уволить Сытника в случае:
1. вступления в законную силу обвинительного приговора суда в его отношении;
2. прекращения его гражданства Украины или выезда на постоянное место жительства за пределы Украины;
3. несоответствия ограничением относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, предусмотренными законом "О предотвращении коррупции";
4. несвоевременного представления декларации;
5. получения гражданства другого государства;
6. наличии заключения комиссии по проведению аудита деятельности НАБУ о неэффективности деятельности бюро и ненадлежащем исполнением обязанностей его директором;
7. наличия задолженности по уплате алиментов.
Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.