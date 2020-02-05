В Верховной Раде собирают подписи за отставку главы НАБУ Сытника

Из документа, который показал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, следует, что за 5 февраля в Верховной Раде собрали 109 подписей из 150 необходимых для инициирования рассмотрения вопроса об увольнении директора НАБУ Артема Сытника.

Народные депутаты Украины собирают подписи, чтобы инициировать рассмотрение в Верховной Раде вопроса о снятии с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Это следует из сообщения в Telegram от 5 февраля нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Он опубликовал бланк для сбора подписей, на котором сам подписался под номером 109.

Все подписи датированы 5 февраля.

Согласно ст. 6 Конституции Украины, Верховная Рада может уволить главу НАБУ по предложению "не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава", то есть 150 человек.

Украинский парламент может уволить Сытника в случае:

1. вступления в законную силу обвинительного приговора суда в его отношении;

2. прекращения его гражданства Украины или выезда на постоянное место жительства за пределы Украины;

3. несоответствия ограничением относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, предусмотренными законом "О предотвращении коррупции";

4. несвоевременного представления декларации;

5. получения гражданства другого государства;

6. наличии заключения комиссии по проведению аудита деятельности НАБУ о неэффективности деятельности бюро и ненадлежащем исполнением обязанностей его директором;

7. наличия задолженности по уплате алиментов.

Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.