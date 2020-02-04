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Рада провалила голосование за законопроект о назначении президентом глав ГБР и НАБУ

Президентский законопроект "Об изменениях в ст. 106 Конституции Украины", которым президенту предлагается предоставить право создавать независимые регуляторные органы, а также назначать и увольнять директоров Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины, и который Конституционный Суд Украины признал частично неконституционными, поддержали 214 нардепов при минимально необходимых 226.

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Нардепы не поддержали президентский законопроект
Нардепы не поддержали президентский законопроект
Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада отклонила постановление об одобрении сроков подготовки изменений в законопроект №1014 "Об изменениях в ст. 106 Конституции Украины", которым президенту предлагается предоставить право создавать независимые регуляторные органы, а также назначать и увольнять директоров Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За постановление проголосовали 214 нардепов при минимально необходимых 226.

Раде предлагали установить 30-дневный срок представления предложений и поправок к законопроекту, а парламентским комитетам по вопросам правоохранительной деятельности, по вопросам антикоррупционной политики, по вопросам бюджета, по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом – проработать предложения и поправки к законопроекту.

Текст документ, поданного президентом Украины Владимиром Зеленским, появился на сайте Верховной Рады 30 августа.

Верховная Рада на заседании 3 сентября включила в повестку дня сессии законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины. Депутаты направили документ в Конституционный Суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона.

В КСУ заявили, что законопроект о назначении президентом глав ГБР и НАБУ создает угрозу их независимости.

Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, голосование, НАБУ, ГБР
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