Стефанчук: Думаю, в ближайшее время мы внесем в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

К разработке проекта закона о народовластии приобщились общественные организации, отметил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Законопроект о всеукраинском референдуме может быть внесен в парламент в ближайшее время. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета парламента 3 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы провели очередное заседание рабочей группы по народовластию, результатом стал самый первый проект закона о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается в первую очередь гражданским обществом. Приобщились все ведущие общественные организации, которые работают в этом секторе. Думаю, в ближайшее время мы также внесем его в парламент", – сказал Стефанчук.

В мае 2019 года Стефанчук говорил, что команда президента Украины Владимира Зеленского готова внести на рассмотрение Верховной Рады блок законопроектов, в том числе проект закона о проведении референдумов.

11 ноября политик заявлял, что в парламент внесут несколько проектов законов о народовластии в ближайшее время.