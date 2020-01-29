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Порошенко подал 14 исков против ГБР, НАБУ и полиции

Пятый президент Украины Петр Порошенко в суде намерен требовать моральную компенсацию от Госбюро расследований, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро и прокуроров.

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Адвокаты Петра Порошенко подали 14 исков против правоохранителей
Адвокаты Петра Порошенко подали 14 исков против правоохранителей
Фото: EPA

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко подали 14 исков против правоохранителей нескольких ведомств о возмещении морального ущерба. Об этом 29 января сообщил адвокат Игорь Головань в Facebook.

Отмечается, что иски поданы в Верховный Суд Украины.

"Следственными судьями вынесено 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей", – написал адвокат.

По информации адвоката, по жалобам защитников Порошенко судьи установили четыре факта противоправной бездеятельности прокуроров, шесть — следователей Госбюро расследований, и по два факта со стороны должностных лиц Национального антикоррупционного бюро и следователей Нацполиции.

https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/4064027423623058

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.

10 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений. Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.

Теги: Петр Порошенко, НАБУ, адвокат, Нацполиция, ГБР
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