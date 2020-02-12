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ПОЛИТИКА

Сытник связывает инициативу о его увольнении с делом "ПриватБанка"

Дело "ПриватБанка", которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, насчитывает около 3 тыс. томов, отметил глава НАБУ Артем Сытник. Он считает, что инициатива о его увольнении связана с банком.

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В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника
В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник считает, что между инициативой Верховной Рады о его увольнении и делом "ПриватБанка", которое расследует его ведомство, есть связь.

Об этом Сытник заявил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 12 февраля.

"То, что сейчас происходит, связано с так называемым делом рюкзаков, которое, к сожалению, прокуратура закрыла, а также делом "ПриватБанка", которое с недавних пор полностью передано в НАБУ. Вот две ключевые причины. Единственное, что для меня непонятно, почему это делается таким нецивилизованным способом. Бегают депутаты, относящиеся к определенным политическим кругам, собирают подписи и подталкивают других депутатов к совершению откровенно нелегитимного действия", – сказал директор НАБУ.

Он выразил надежду, что "эта ситуация успокоится и остановится".

"Мы зарегистрировали уголовное производство в 2017 году и с тех пор проводим расследование. Еще несколько дел по "ПриватБанку" были в ГПУ (Генеральная прокуратура Украины, преобразована в Офис генпрокурора. – "ГОРДОН"). После того как ГПУ утратила функцию следствия в ноябре 2019-го, эти производства переданы в НАБУ. В целом это около 3 тыс. томов, вместе с материалами, которые переданы из ГПУ", – объяснил Сытник.

Он не исключил, что дело "ПриватБанка" и проведение по нему следственных действий "кого-то раздражает".

7 февраля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника.

"ПриватБанк" был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября 2019 года, что "ПриватБанк" и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. Коломойский ответил, что банк вернут ему в ближайшее время.

По словам председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, в судах рассматривается около 600 дел в отношении "ПриватБанка".

Теги: ПриватБанк, антикоррупционное бюро, расследование, Артем Сытник, НАБУ, увольнение, уголовное производство
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