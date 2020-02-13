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СБУ объявила двум боевикам группировки "Сомали" о подозрении в обстрелах Авдеевки в 2015 году

Террористы группировки "Сомали", которой командовал убитый боевик Гиви (Михаил Толстых), в январе 2015 года участвовали в обстрелах Авдеевки Донецкой области из "Градов", в результате чего погибло двое мирных жителей, сообщила Служба безопасности Украины.

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Боевиков, подозреваемых в обстрелах Авдеевки, объявили в розыск
Боевиков, подозреваемых в обстрелах Авдеевки, объявили в розыск
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины объявила о подозрении боевикам группировки "Сомали" террористической организации "ДНР" в обстрелах Авдеевки Донецкой области 26 января 2015 года. Об этом 13 февраля сообщил пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что Авдеевку обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" со временно оккупированной территории Донецкой области. 

"Согласно выводам комплекса экспертиз, террористы вели обстрел неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая. Во время теракта было выпущено не менее 70 таких снарядов", – сообщили в СБУ.

В результате обстрела погибло двое мирных жителей, еще двое получили ранения. Также были повреждены или разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.

"Избежать гораздо большего количества жертв удалось лишь из-за предварительного обстрела террористами города из ствольной артиллерии. Большинство жителей Авдеевки оставались в бомбоубежищах", – добавили в спецслужбе.

По данным следователей СБУ, в обстрелах Авдеевки непосредственно участвовали два боевика группировки "Сомали". 

"Гаубичной батареей командовал "гвардии подполковник" с позывным Море, который непосредственно оказывал необходимые для прицеливания расчеты и координаты. Артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" выполняла указания своего главаря по кличке Академик. Он после согласования обстрелов с командиром "Сомали" Гиви (террорист Михаил Толстых. – "ГОРДОН") отдавал команду открыть огонь", – рассказали в пресс-центре.

В СБУ отметили, что о причастности этих террористов к обстрелам свидетельствуют и перехваченные разговоры.

"Следователи СБУ задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения боевиками бандформирования этого преступления против мирного населения", – говорится в сообщении.

Боевику с прозвищем Море объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации), ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 3 ст. 258 (теракт), п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Террористу с позывным Академик объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 258 (теракт), п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Обоих боевиков украинские правоохранители объявили в розыск.

В СБУ отметили, что всего расследуют 30 эпизодов обстрелов Авдеевки боевиками.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, Донецкая область, Авдеевка, ДНР, обстрелы, война в Украине, подозрение
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