В 2019 году въезд в Украину запретили 675 россиянам – СБУ

В СБУ объяснили, что законодательство не предусматривает создание в спецслужбе баз данных для лиц, которым запрещен въезд в Украину, с распределением по каким-либо признакам.

В 2019 году СБУ запретило въезд большему количеству россиян, чем в 2018-м Фото: ЕРА

В 2019 году Служба безопасности Украины запретила въезд в страну для 675 граждан России. Об этом ведомство сообщило 11 февраля в ответ на запрос "Українських новин".

"В 2019 году СБУ принято решение о запрете въезда в Украину 675 гражданам Российской Федерации", – говорится в ответе.

Спецслужба также объяснила, что украинским законодательством в СБУ "не предусмотрено создание отдельных баз данных или перечня лиц, которым запрещен въезд в Украину, с распределением по роду профессиональной деятельности или какому-либо другому признаку".

В 2018 году, по данным СБУ, решение о запрете на въезд в Украину было вынесено в отношении 157 граждан РФ, 83 из которых – пропагандисты.

Контроль за пересечением границы со стороны РФ был усилен после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе.